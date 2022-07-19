19 Июля 2022
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Минск, Белоруссия (2022) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд Белоруссии запретил деятельность независимых профсоюзов

Верховный суд Белоруссии удовлетворил иски генерального прокурора страны, требовавшего ликвидировать независимые профсоюзы.

Речь идет о Свободном профсоюзе Белорусском, Свободном профсоюзе металлистов, Белорусском независимом профсоюзе горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусском профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов", передает "БелТА".

Суд счел, что руководители и участники профсоюзов "активно участвовали в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания".

Генпрокуратура сообщила, что в отношении профсоюзных лидеров и активистов возбуждены уголовные и административные дела.

Теги: белоруссия, независимые профсоюзы, запрет, верховный суд, генпрокуратура



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