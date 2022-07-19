19 Июля 2022
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Общество В России
Сигареты (2020) | Фото: Накануне.RU

В России может появиться "Ростабак"

Замруководителя межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотических угроз Бийсултан Хамзаев предложил создать в России организацию "Ростабак", которая бы контролировала оборот никотиносодержащей продукции. Это необходим потому, что сейчас рынок табачных и никотиновых изделий курируют восемь ведомств и нужно навести в этой сфере порядок, рассказал Хамзаев в пресс-центре "Парламентской газеты".
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Он сказал, что периодически изымается контрафактная продукция, опасная для здоровья. И контролировать табачный рынок нужно строже. Хамзаев подчеркивает, что, согласно закону "О защите прав потребителей", каждый производитель обязан подробно указывать на упаковке своей продукции ее состав. Не делают этого только табачники.

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный с этим согласен, но не считает, что нужна новая структура. Первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин полагает, что надзор за табачным рынком следует передать Росалкогольрегулированию.

9 июня Минфин представил Кабмину законопроект "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства". В качестве модели регулирования предлагается налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка.

По данным Рябухина, в 2020 году незаконный оборот табачных изделий составил 16%, в прошлом году - 11,5%.

По последнему опросу ВЦИОМ, в России курят 33% жителей (47% мужчин, 21% женщин). В 2013 году, когда на пачках стали делать предупреждающие надписи о вреде курения, было 41%. Соответственно, заметно выросла доля бросивших курить - с 10% до 17%. Никогда не курили 50% россиян.

Теги: табак, сигареты, курение



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