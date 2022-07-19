19 Июля 2022
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Общество Свердловская область
ленинский суд екатеринбурга (2013) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области второй день массово минируют суды

Уже второй день подряд суды Свердловской области атакуют сообщениями о минировании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Судебного департамента. Сайты судов также не доступны.

В управлении добавили, что письма о якобы заложенных в зданиях бомбах уже поступили в Кировский районный суд Екатеринбурга, а также суды Ирбита, Первоуральска, Качканара и Камышлова. На данный момент не отвечает сайт Верх-Исетского суда Екатеринбурга. Сообщения о минировании приходят постепенно, после чего на место выдвигаются спецслужбы.

Вчера свердловские суды столкнулись с аналогичной ситуацией, однако оперативники не обнаружили взрывчатых веществ ни в одном из зданий.

Теги: минирование, суд



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