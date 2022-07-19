В Свердловской области второй день массово минируют суды

Уже второй день подряд суды Свердловской области атакуют сообщениями о минировании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Судебного департамента. Сайты судов также не доступны.

В управлении добавили, что письма о якобы заложенных в зданиях бомбах уже поступили в Кировский районный суд Екатеринбурга, а также суды Ирбита, Первоуральска, Качканара и Камышлова. На данный момент не отвечает сайт Верх-Исетского суда Екатеринбурга. Сообщения о минировании приходят постепенно, после чего на место выдвигаются спецслужбы.

Вчера свердловские суды столкнулись с аналогичной ситуацией, однако оперативники не обнаружили взрывчатых веществ ни в одном из зданий.