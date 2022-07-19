19 Июля 2022
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Политика За рубежом
министр иностранных дел РФ (2018) | Фото:pikabu.ru

Посол России: На встрече G20 на Бали на переговоры с Лавровым стояла очередь

На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об изоляции России, заявила посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.

По ее словам, на двусторонние переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. "Было очень сложно всех желающих включить в график", - цитирует Воробьеву РИА Новости.

Она отметила, что члены G20, не входящие в G7, в том числе и Индонезия, "готовы слушать и услышать" позицию России.

Ранее Kyodo сообщило, что традиционная церемония фотографирования министров иностранных дел стран G20 на индонезийском острове Бали отменилась в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии главы российской дипломатии.

Кроме того, главы МИД стран "большой семерки" решили не присутствовать на приветственном ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.

Теги: лавров, бали, G20



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