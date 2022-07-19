19 Июля 2022
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Экономика В России За рубежом Украина
убор зерновых, сельское хозяйство, зерно, уборочная (2021) | Фото: vk.com/gov.tuva

Дефицит украинского зерна на мировых рынках предложили компенсировать российским, которого в избытке

Сокращение поставок зерна из Украины будет компенсирован в этом году за счет роста импорта из России, где, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) будет собрано около 128 млн тонн зерновых – это на 6% больше среднегодового показателя за последние пять лет, сообщил в интервью РБК директор московского отделения ФАО Олег Кобяков.

"Украинское зерно обеспечивает весьма важную долю внутренней потребности для многих стран, например Ливана, Египта, Сомали, Туниса. Часть из них в равных пропорциях импортирует российское и украинское зерно, часть — больше украинское. Сейчас ни то ни другое зерно не попадает на рынок. Беспрепятственное обеспечение торгового судоходства из портов как Украины, так и России критически важно для этих стран", - отметил Кобяков.

Ранее сообщалось, что буквально на днях может быть решен вопрос с вывозом украинского зерна через черноморские порты в Турцию и дальше покупателям.

Теги: зерно, украина, россия, урожай, экспорт



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