На Плотинке не будут срезать замочки влюбленных

При благоустройстве Плотинки к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, городские власти решили не снимать с ограждения замочки влюбленных. Об этом сообщает газета "Вечерний Екатеринбург".

Ранее о снятии символа молодоженов с Плотинки говорил глава города Алексей Орлов. По его словам, это красивая традиция, но она доставляет слишком много проблем.

Напомним, что речь идет не о реконструкции, а о благоустройстве участка и приведении его в первоначальный вид, когда объект был введен в эксплуатацию к 250-летию уральской столицы. Мы также ранее писали о том, что именно в мэрии хотят преобразить на Плотинке.