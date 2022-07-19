Полковник США: Байден проигрывает на Украине

США проигрывают битву за Украину, и НАТО не поможет. Об этом в журнале The American Conservative пишет американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Рейтинг Джо Байдена в США быстро падает, но еще быстрее падает экономика США и Европы. Антироссийские санкции Байдена грозят Европе "экономическим Армагеддоном". Когда евро уже упал ниже доллара, а в Париже ради экономии электричества выключает ночные фонари - это верный признак больших проблем.

Все члены НАТО понимают, что чем больше затягивается конфликт, тем выше вероятность, что боевые действия перекинутся на восточноевропейские страны альянса. Военное столкновение с Россией все более вероятно. Но вот помогут ли США?

В вооруженных силах США не все в порядке. При Байдене Пентагон насаждает левацкие настроения, а американский генералитет превратили в инструмент общественных перемен. Армию покидает все больше белых мужчин, а приходит все больше цветных и женщин, что поощряется администрацией Байдена ради политкорректности. Все это указывает на упадок американской военной мощи, подчеркивает Макгрегор.

В июне он написал, что политика Вашингтона построена на лжи.

"Западные СМИ сделали все, что было в их силах, чтобы придать украинской обороне видимость гораздо большей силы, чем она обладала на самом деле. Внимательные наблюдатели отметили, что неоднократно демонстрировались одни и те же видеоролики с российскими танками, подвергшимися атаке. Ошибки русских были преувеличены непропорционально их значению. Потери России и истинные масштабы собственных потерь Украины были искажены, сфабрикованы или просто проигнорированы. Как только украинские войска заняли неподвижные оборонительные позиции в городских районах и центральной части Донбасса, положение Украины стало безнадежным. Но это развитие событий было представлено как неспособность русских достичь своих целей", - пишет Макгрегор.

Обезумевший Байден продолжает слать миллиарды разваливающемуся украинскому государству, создавая проблемы американцам, которые платят за его авантюры. Сейчас инфляция обходится среднему американскому домохозяйству в дополнительные 460 долларов в месяц - на такую сумму надо больше заплатить за те же товары и услуги в этом году.

"Война Киева с Москвой проиграна. Никакая военная помощь, кроме прямого военного вмешательства сухопутных войск США и НАТО, не может изменить эту суровую реальность", - заключает отставной полковник армии США.

Западные СМИ в последние недели пишут о том, что военная поддержка Украины оборачивается слишком большими издержками при весьма туманных перспективах.