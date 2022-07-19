Минтруд предлагает выплачивать молодежи "подъемные" в 116 тысяч рублей за переезд

19 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Студенты (2020) | Фото: Накануне.RU

Минтруд предлагает выплачивать молодежи "подъемные" в 116 тысяч рублей за переезд

Минтруд России предлагает выплачивать молодым россиянам (до 35 лет) "подъемные" в случае их переезда из регионов, где безработица высокая, в субъекты, где сложился дефицит работников и число вакансий превышает число безработных. Речь идет о сумме в 116 тыс. руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

В министерстве считают, что Центральный и Южный федеральные округа сами по себе являются территориями притяжения трудовых потоков, поэтому за переезд в них доплачивать не будут. Переезжать предлагается в регионы на Северо-Западе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, пишут "Ведомости". К трудоизбыточным же регионам проект постановления предлагает отнести Дагестан, Ингушетию, Алтай, Тыву, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Чечню.

Ведомство ссылается на данные Роструда: в прошлом году около 46 тыс. безработных в возрасте до 35 лет заявили о готовности переехать в другой регион (учитываются официально зарегистрированные как безработные). В этом году таких насчитывается всего 14 тыс.

Выплату от государства молодые люди смогут получить после заключения договора о трудоустройстве в новом регионе. Деньги можно будет потратить на цели, оговоренные в договоре. Средства будут перечисляться в два этапа: 42 тыс. руб. в течение месяца после подачи заявления в центр занятости, 74 тыс. руб. – через полгода со дня подачи заявления.

Эксперты, впрочем, скептически относятся к затее: сроки перечисления выплаты и ее размер едва ли помогут при обустройстве человека на новом месте.

Теги: минтруд, подъемные, переезд, россияне, молодежь, безработица



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети