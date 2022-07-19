Минтруд предлагает выплачивать молодежи "подъемные" в 116 тысяч рублей за переезд

Минтруд России предлагает выплачивать молодым россиянам (до 35 лет) "подъемные" в случае их переезда из регионов, где безработица высокая, в субъекты, где сложился дефицит работников и число вакансий превышает число безработных. Речь идет о сумме в 116 тыс. руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

В министерстве считают, что Центральный и Южный федеральные округа сами по себе являются территориями притяжения трудовых потоков, поэтому за переезд в них доплачивать не будут. Переезжать предлагается в регионы на Северо-Западе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, пишут "Ведомости". К трудоизбыточным же регионам проект постановления предлагает отнести Дагестан, Ингушетию, Алтай, Тыву, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Чечню.

Ведомство ссылается на данные Роструда: в прошлом году около 46 тыс. безработных в возрасте до 35 лет заявили о готовности переехать в другой регион (учитываются официально зарегистрированные как безработные). В этом году таких насчитывается всего 14 тыс.

Выплату от государства молодые люди смогут получить после заключения договора о трудоустройстве в новом регионе. Деньги можно будет потратить на цели, оговоренные в договоре. Средства будут перечисляться в два этапа: 42 тыс. руб. в течение месяца после подачи заявления в центр занятости, 74 тыс. руб. – через полгода со дня подачи заявления.

Эксперты, впрочем, скептически относятся к затее: сроки перечисления выплаты и ее размер едва ли помогут при обустройстве человека на новом месте.