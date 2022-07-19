19 Июля 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
Мариуполь (2022) | Фото: CGTN на русском, скриншот видео

В Генпрокуратуре ДНР назвали фейком утверждения о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя

Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драматическом театре Мариуполя в марте являются фейковыми, заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

По его словам, в помещении разрушенного театра найдены останки 14 погибших.

Представитель генпрокуратуры подчеркнул, что завалы уже полностью разобраны, а все подвальные помещения исследованы, передает РИА Новости.

Также, по словам Куцурубенко, следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. По его данным, мирные жители покинули драматический театр к моменту взрыва и украинские военные оборудовали там огневые точки.

Напомним, 16 марта в Минобороны России сообщили, что здание театра в Мариуполе заминировали и взорвали украинские националисты.

Теги: драмтеатр, мариуполь, генпрокуратура днр



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