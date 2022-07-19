Преподаватель танцев из Екатеринбурга устроила тверк-шоу в центре города

Яна Кэт, известная как блогер и преподаватель танцев из Екатеринбурга, решила продемонстрировать свои "способности" прямо на центральной пешеходной улице Вайнера. Девушка в коротких шортах и топике исполнила тверк под трек рэп-исполнительницы Инстасамки, после чего опубликовала видео в соцсетях.

"Тетя решила вспомнить молодость. Как же мне было стремно. Вновь тестируем такой формат. Видели бы вы лица людей, которые проходили мимо или сидели на открытых беседках в барах напротив", - подписала свое видео девушка.

Ранее Яна Кэт часто снимала видео с откровенными танцами в общественных местах, однако позднее такой формат общения с публикой сошел на нет. После этого девушка решила посвятить себя исключительно преподаванию.

В УМВД Екатеринбурге пока оказались не готовы дать оценку этому "перфомансу".