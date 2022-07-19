В Челябинске экс-директора МКУ "Городская среда" оставили в СИЗО по делу о получении взяток

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего директора МКУ "Городская среда" Александра Грезева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Под стражей бывший чиновник пробудет до 27 июля.

По уголовному делу также был задержан бывший заместитель директора МКУ "Городская среда". Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, обвиняемый в 2020-2021 гг., действуя группой лиц, получил через посредника от юридического лица взятки на сумму свыше 5,7 млн рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в Челябинске.

Сначала экс-чиновника отправили под домашний арест, но областной суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.