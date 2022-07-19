19 Июля 2022
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Экономика В России
iPhone X (2017) | Фото:engadget.com

В России цены на IPhone вернулись к уровню начала февраля

Цены на IPhone вернулись в России к уровню начала февраля - снижение по итогам второго квартала к первому доходит до 23%, падение стоимости к отметкам первых трех месяцев наблюдается и среди других популярных моделей смартфонов.
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"Цены на популярные среди россиян модели смартфонов и ноутбуков во втором квартале 2022 г. вернулись к показателям начала февраля 2022 г. Снижение цен на предыдущие модели iPhone составило до 23%", - говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Например, средняя стоимость IPhone 12 составляет 57 тыс. руб. (-22% относительно первого квартала этого года, когда цена смартфона составляла 69,5 тыс.), IPhone 11 Pro 256GB – 50,8 тыс. (-23%), средняя цена iPhone 11 Pro Max 256GB вернулась к показателям первого квартала этого года и составляет 64,7 тыс. руб. Аналитики также отметили, что во втором квартале россияне стали реже интересоваться подержанной техникой: спрос на покупки смартфонов с рук упал на 8%, на ноутбуки – на 28%. Также заметно падение онлайн-спроса на ремонт техники: смартфонов – на 28%, ноутбуков – на 20%.

Теги: Iphone, ноутбук, цена



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