19 Июля 2022
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Политика В России Москва
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний по защите дольщиков (2017) | Фото: Марат Абулхатин | Фотослужба Государственной Думы

Володин оценил идею главы МВД Эстонии запретить россиянам и белорусам владение оружием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил предложение главы МВД Эстонии запретить по национальному принципу – россиянам и белорусам – владение оружием. Политик высказался в своём Telegram-канале.

"Глава МВД Эстонии добавил, что "следует заняться" эстонскими гражданами, "недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы"", - приводит мысли проибалтийского политика Володин.

Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию.

"Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам – инакомыслящим. О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население", - написал Володин.

Теги: МИД Эстонии, оружие, Вяячеслав Володин



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