Володин оценил идею главы МВД Эстонии запретить россиянам и белорусам владение оружием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил предложение главы МВД Эстонии запретить по национальному принципу – россиянам и белорусам – владение оружием. Политик высказался в своём Telegram-канале.

"Глава МВД Эстонии добавил, что "следует заняться" эстонскими гражданами, "недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы"", - приводит мысли проибалтийского политика Володин.

Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию.

"Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам – инакомыслящим. О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население", - написал Володин.