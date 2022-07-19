В переговорах по зерновому вопросу есть серьезные подвижки, - РИА Новости

Переговорщикам по украинскому зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, сообщил РИА Новости информированный источник.

Однако, по его словам, остались технические вопросы. Данных, когда состоится следующий раунд переговоров, источник предоставить не смог.

Предыдущая встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна прошла 13 июля в Стамбуле. Разговор между ООН, Россией, Турцией и Украиной касался разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции. После встречи стало известно, что ключевые аспекты плана по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривают частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним, прекращение огня для прохождения караванов судов с зерном.