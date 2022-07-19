Новая волна на подходе: число положительных тестов на COVID-19 в России выросло в разы

Частные лаборатории заявляют о кратном росте положительных тестов на COVID-19 в июле по сравнению с июнем.

"Уже можно говорить о том, что новая волна на подходе. В последние недели выявляемость COVID-19 растет примерно в два раза каждые семь дней. Доля положительных результатов ПЦР-тестов составляет более 5% по всей территории страны. О новой волне можно говорить, если показатель достигнет 10%", - цитирует ТАСС представителя сети лабораторий "Инвитро".

В сети "Гемотест" отметили, что по сравнению с концом июня в июле доля положительных тестов на коронавирус выросла в три раза. Заметно растет спрос на тесты на Камчатке, в Башкирии, Коми, Свердловскоий и Калининградской областях. В компании "Медси" сообщили, что увеличение спроса на тесты отмечается и в столичном регионе.