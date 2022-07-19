В Нижневартовске прокуратура проверяет строительство школы, возвести которую пытаются уже несколько лет

В Нижневартовске прокуратура округа проводит проверку реализации концессионного соглашения на строительство школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратурой автономного округа проводится проверка исполнения законодательства при реализации концессионного соглашения по строительству школы в "9А" микрорайоне в Нижневартовске. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований градостроительного, земельного, бюджетного законодательства, а также законодательства о концессионных соглашениях", - говорится в сообщении.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным telegram-канала "Мегаполис Югра", школу пытаются возвести уже несколько лет. Сначала даже нашли концессионера - московскую фирму "СтройАльянс". Строительство оценили в два миллиарда рублей, но затем через суд расторгли контракт из-за неисполнения обязательств по соглашению со стороны концессионера. И с этого момента уже год администрация Нижневартовска в поиске нового подрядчика.