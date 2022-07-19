СМИ: Убытки уходящих из России иностранных ритейлеров могут превысить $800 миллионов

Иностранные ритейлеры, покидающие Россию на фоне спецоперации на Украине, в случае полного ухода будут вынуждены списать $800 млн или больше. Один только шведский продавец одежды H&M уже подтвердил списание убытков на $190 млн.

Потери будут и у российских партнеров иностранных сетей. Так, убытки торговых центров только в рамках уже поданных исков оцениваются в 2,3 млрд руб.

При этом эксперты сильно сомневаются, что в ближайшее время получится найти таких же выгодных арендаторов, которые будут генерировать поток посетителей ТЦ, пишет "Коммерсант".

Один из источников на рынке считает, что потери в $800 млн – это минимальная, консервативная оценка. Убытки будут больше, если ритейлеры не смогут распродать товарные остатки и выгодно решить вопрос с разрывом в одностороннем порядке договоров аренды.

Самые заметные потери могут оказаться у испанской Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около $300 млн, у японской Uniqlo — $150–170 млн, примерно такая же сумма — у французской Decathlon.