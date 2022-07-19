Госдеп США: Китаю дорого обойдется помощь России в обходе санкций

США с союзниками "взыщут" с Китая "высокую цену" за помощь России в обходе санкций, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Поставки оружия или любое содействие со стороны КНР России в систематическом уклонении от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и финансовых мер... повлечет за собой очень высокую цену", - приводит слова Прайса РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, пока Китай не совершал никаких подобных действий, но за решениями местных властей пристально следят.

Напомним, западные СМИ не раз отмечали, что антироссийские санкции не смогут остановить президента России Владимира Путина в освободительной военной операции на территории Украины. Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, а особенно Китай и Индия по-прежнему поддерживают дружеские отношения с Россией. США угрожают им вторичными санкциями из-за этой поддержки. Но это несет риски негодования стран, так как США фактически вводят экстерриториальное применение американских законов, писала газета The New York Times.