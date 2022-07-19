В Башкирии в аварии погибли три человека

В Мелеузовском районе Башкортостана столкнулись два автомобиля, погибли три человека.

Авария произошла в пятом часу утра на 196 км федеральной трассы Уфа – Оренбург, сообщил в своём Telegram-канале глава республиканского управления ГИБДД Владимир Севастьянов. По имеющимся данным, столкнулись "Форд Фокус" и встречная "Лада Ларгус".

В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда "скорой". Госпитализированы три пассажира "Ларгуса". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по республике. Подробности уточняются.

Напомним, вчера в республике случилась другая смертельная авария, в которой погибли четыре пешехода.