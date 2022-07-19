В Башкирии в аварии погибли три человека

19 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО
Авария, Мелеузовский район, Башкортостан (2022) | Фото: t.me/V_Sevastyanov

В Башкирии в аварии погибли три человека

В Мелеузовском районе Башкортостана столкнулись два автомобиля, погибли три человека.

Авария произошла в пятом часу утра на 196 км федеральной трассы Уфа – Оренбург, сообщил в своём Telegram-канале глава республиканского управления ГИБДД Владимир Севастьянов. По имеющимся данным, столкнулись "Форд Фокус" и встречная "Лада Ларгус".

В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда "скорой". Госпитализированы три пассажира "Ларгуса". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по республике. Подробности уточняются.

Авария, Мелеузовский район, Башкортостан(2022)|Фото: t.me/V_Sevastyanov

Авария, Мелеузовский район, Башкортостан(2022)|Фото: t.me/V_Sevastyanov

Напомним, вчера в республике случилась другая смертельная авария, в которой погибли четыре пешехода.

Теги: Мелеузовский район, авария



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказ и быстрая доставка подогреватель для бутылочек авент скидки!