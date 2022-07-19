Операторы просят не вводить штрафы за нарушение закона "о серых сим-картах"

Операторы сотовой связи России просят не вводить крупные штрафы за нарушение закона "о серых сим-картах", предложенные Минцифры.

Соответствующее письмо председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову направили "Ростелеком", МТС, "МегаФон", Tele2 и "Вымпелком".

Поправки внесены еще в мае 2017 года и приняты в первом чтении в октябре 2021 года. Сейчас документ готовится ко второму чтению.

Поправки к закону "О связи", регулирующие оборот серых сим-карт, обязывают бизнес регистрировать данные о конечных пользователях в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Компании могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию. Закон также предусматривает возможность покупки сим-карт через интернет с помощью простой электронной подписи при верифицировании пользователя через ЕСИА или Единую биометрическую систему (ЕБС).

Документ вводит штрафы в размере 200–300 тыс. руб. для операторов, нарушивших правила продажи сим-карт через интернет.

Как говорят юристы, штрафы того же порядка для операторов уже есть в КоАП, и считают их оправданными на фоне роста телефонного мошенничества.

Эксперты говорят, что через размер штрафов государство просто облегчает себе работу, концентрируя ответственность на нескольких крупных компаниях — так ее проще администрировать, сообщает "Коммерсант".