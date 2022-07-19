СМИ: запуск "Луны-25" могут перенести из-за неточности с прибором

Измеритель скорости и дальности производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех", необходимый для мягкой посадки российской автоматической станции "Луна-25", признан не соответствующим требованиям технического задания по точности.

По этой причине запуск станции может быть перенесен как минимум на 2023 год. Испытания прибора ДИСД-ЛР были проведены в мае-июне. Вероятность успешной посадки с учетом погрешности измерений прибора составляет 80%, при том, что в ТЗ этот показатель был заложен выше.

Чтобы обеспечить высокую вероятность мягкой посадки, потребуется доработка прибора или изменение схемы посадки и алгоритма управления движения аппаратом. В настоящий момент решение о переносе миссии окончательно не утверждено, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Напомним, российской лунной программе придется подождать – Роскосмос перестраивает орбитальную группировку спутников на военные рельсы, а денег и мощностей на реализацию двух проектов сразу не хватает. Речь идет о переносе запуска орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27".