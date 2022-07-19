19 Июля 2022
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Экономика В России
Эльдорадо, бытовая техника (2017) | Фото: franshiza.ru

Ретейлеры дадут гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику

Члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в том числе "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Все инструменты", "Яндекс.Маркет", Ozon и DNS - предоставят годовую гарантию на поступившую в продажу в Россию по параллельному импорту бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.

Как сообщил президент АКИТ Артем Соколов, в случае маркетплейсов это также коснется техники, закупленной компаниями самостоятельно. Отмечается, что в настоящее время ретейлеры не дают гарантии на электронику, обычно это прерогатива производителей устройств. Для продавцов это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению.

"Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей", - сказал Соколов.

Торговые сети, которые дадут гарантию на устройства и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о том, что они будут их принимать на ремонт по гарантии, сообщают "Известия".

Напомним, Ритейлер "М.видео" начал продажу подержанных смартфонов. Как заявил представитель ритейлера, пока что покупателям доступны только модели iPhone в состоянии "как новые". 

Теги: ретейлеры, техника, гаджеты



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