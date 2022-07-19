Более 7 млн пенсионеров получат надбавку к пенсии

С 1 августа власти России проиндексируют пенсии работающим и неработающим пожилым людям, сообщил пенсионный фонд РФ.

Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 руб. больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

Также проиндексируют военные пенсии. Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Всего надбавку получат 7,3 млн человек, сообщают "Известия".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации военной пенсии на 10%, начиная с 1 июня.