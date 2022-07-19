В Сочи появилась собственная система бронирования отелей

В Сочи запустили собственную систему бронирования для гостей курорта.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Краснодарского края, туристы могут подобрать и заказать номер в отеле или гостевом доме. Кроме того, будут доступны заказы столика в ресторане, экскурсии. На сайте visit-sochi.com можно будет купить билет на спектакль, концерт, футбольный матч.

Сейчас ресурс предлагает более 500 предложений для отдыха, в том числе — номера 160 гостиниц. По словам организаторов, сервисный сбор для контрагентов составляет 11%, в то время как на ушедших из России зарубежных порталах он был в пределах 15-23%.

В ближайшее время на сайте можно будет купить готовые пакетные продукты, сформированные с учетом скидок и специальных предложений.

Напомним, туристическая полиция может появиться в России с подачи Ростуризма. По мнению главы ведомства Зарины Догузовой, вопрос назрел. Очередным поводом вспомнить про эту идею стала массовая драка на пляже "Фрегат" в Сочи – там сотрудники пляжа избили посетителя.