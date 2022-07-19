ОМК может принять участие в строительстве газопровода между Нигерией и Марокко

Объединенная металлургическая компания (ОМК) может участвовать в проекте строительства морского газопровода между Нигерией и Марокко – Nigeria Morocco Gas Pipeline (NMGP).

Как сообщил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху, компания станет "одним из главных инвесторов" в строительство газопровода.

Речь идет лишь о потенциальной возможности поставок металлургической продукции для проекта в случае его реализации, заявил представитель ОМК. "Об участии ОМК в проекте в качестве инвестора речи не шло и не идет", – заявил он "Ведомостям".

Представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы, заявил ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва. Правительство страны рассчитывает дать старт строительству газопровода до истечения полномочий действующего президента Нигерии Мухаммада Бухари, то есть до мая 2023 года.