Оперштаб: недельная заболеваемость коронавирусом выросла на треть

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за прошлую неделю на 30,2%.

По данным оперштаба, количество новых случаев составило более 20,1 на 100 тыс. человек. С февраля показатель недельной заболеваемости стабильно снижался, рост впервые зафиксировали 4 июля. Всего в России с 4 по10 июля заболело коронавирусом 22 тыс. 452 человека, с 11 по 17 июля – уже 28 тыс. 85 человек. В настоящее время рост недельной заболеваемости зафиксирован в 68 регионах, в 22 из них он выше, чем средний по стране.

Как заявил эпидемиолог Василий Власов, оснований считать, что надвигается катастрофическая волна коронавируса, нет. По его словам, COVID-19 постепенно становится одним из привычных респираторных заболеваний.

Подобного мнения придерживается и врач Тимур Пестерев. По его словам, коронавирус стал регулярной инфекцией, похожей на грипп, и его заболеваемость будет идти волнами в течение года, сообщают "Ведомости".

В конце лета Россию ждет пик начавшейся волны заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов.