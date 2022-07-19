Минфин предложил новое бюджетное правило

Министерство финансов России предложило модифицировать бюджетное правило.

Предлагаются следующие параметры: при расчете базовых нефтегазовых доходов ориентироваться на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству РФ источник. Данную информацию подтвердил федеральный чиновник.

Действие системы бюджетных правил почти сразу после введения антироссийских санкций было приостановлено.

В текущей экономической ситуации бюджетное правило может быть видоизменено, однако его базовые принципы должны сохраняться. Как сообщил ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, первичной функцией бюджетного правила всегда было оградить Россию от выброса на рынок большого количества валюты в тот момент, когда цена на нефть растет и наоборот.