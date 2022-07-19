Бывший вице-губернатор Вологодской области стал во главе Запорожья

Занимавший ранее пост первого вице-губернатора Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области.

Как заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, раньше Кольцов работал в металлургической области и закончил "Школу губернаторов" (Высшую школу госуправления РАНХиГС). Это позволит области скорее "интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам".

Кроме того, в ходе формирования правительства в Запорожье министром по молодежной политике стал советник руководителя Росмолодежи Антон Тицкий.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин перевел нескольких министров в разряд заместителей с тем, чтобы руководящие кресла в кабмине заняли "опытные управленцы из России".

Приглашение в кабмин "варягов" Пушилин объяснил необходимостью "скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления, что требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств".