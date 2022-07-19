Бывший вице-губернатор Вологодской области стал во главе Запорожья

19 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Бывший вице-губернатор Вологодской области стал во главе Запорожья

Занимавший ранее пост первого вице-губернатора Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области.

Как заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, раньше Кольцов работал в металлургической области и закончил "Школу губернаторов" (Высшую школу госуправления РАНХиГС). Это позволит области скорее "интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам".

Кроме того, в ходе формирования правительства в Запорожье министром по молодежной политике стал советник руководителя Росмолодежи Антон Тицкий.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин перевел нескольких министров в разряд заместителей с тем, чтобы руководящие кресла в кабмине заняли "опытные управленцы из России".

Приглашение в кабмин "варягов" Пушилин объяснил необходимостью "скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления, что требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств".

Теги: Запорожье, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.07.2022 16:09 Мск Пушилин: Ряд министерств ДНР возглавят приглашенные управленцы из России


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети