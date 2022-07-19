19 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: США не будут вводить пошлины на российские азотные удобрения

Комиссия по международной торговле США признала, что импорт карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России, а также из Тринидада и Тобаго не вредит местным производителям. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление комиссии.

Расследование в отношении поставок КАС из этих трех стран было инициировано летом 2021 года по заявлению компании CF Industries Holdings, которая является крупнейшим местным производителем этого вида удобрений.

В июне текущего года Минторг Соединенных Штатов решил наложить антидемпинговые пошлины на российские удобрения под предлогом того, что они продаются ниже "справедливой" цены. По версии ведомства, российские производители КАС получают субсидии, которые попадают под американские компенсационные меры, в результате чего удобрения продаются по заниженной стоимости.

Для того, чтобы пошлины вступили в силу, необходимо было получить утвердительное заключение ITC. В этом случае ставки пошлин на удобрения, произведенные компанией "Акрон", могли быть установлены на уровне 8,16%, на продукцию "Еврохима" и ряда других компаний — 23,98%, при этом для "Куйбышевазота" и ГК "Азот" они могли превышать 122%.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов ослабило ограничения против России, разрешив проведение транзакций, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Теги: санкции, удобрения



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Ранее 15.07.2022 00:06 Мск США разрешили сделки с Россией по удобрениям и медоборудованию


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