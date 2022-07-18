В Башкирии арестован водитель автомобиля, сбившего четырёх пешеходов

Суд арестовал 23-летнего водителя из Башкортостана, который, по версии следствия, виновен в смерти четырёх пешеходов.

Он останется под стражей минимум до 18 сентября, сообщает прокуратура Башкортостана. Расследование случившегося идёт по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, в аварии на 1 км объездной села Бакалы (административный центр Бакалинского района Башкортостана) погибли четыре человека. По одной из версий, автомобиль "Ауди A5" сбил четырех женщин. Они, предположительно, шли навстречу иномарке по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда "скорой". Освидетельствование 23-летнего водителя показало 0.333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.