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тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

Умерший в СИЗО проректор РТА не имел жалоб на условия содержания, - председатель ОНК Подмосковья

Скончавшийся в СИЗО проректор Российской таможенной академии Залим Керефов не имел в камере запрещенных предметов, а сотрудники изолятора действовали строго по инструкции.

"Мы посетили СИЗО-1 в Ногинске, где и произошла трагедия. По нашим данным, покойный Керефов не имел при себе запрещенных предметов. Он содержался в одиночной карантинной камере. Когда сотрудники СИЗО обнаружили факт ЧП, они действовали по инструкции", - рассказал ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов.

Он добавил, что перед тем, как попасть в камеру, Керефов прошёл медосмотр, а также добровольно побеседовал с психологом.

"Насколько мне известно, он не выдвигал никаких жалоб, в том числе на действия сотрудников правоохранительных органов и УФСИН", - сказал Леонов.

Напомним, тело с порезами нашли утром 16 июля в камере СИЗО №1 в Ногинске.

Керефова задержали на рабочем месте с поличным при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков. "Взяли" его сотрудники ФСБ. По версии следствия, подозреваемый со своего служебного компьютера покупал наркотики, администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте "DarkNet", вёл деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз и прочую подобную "кураторскую" работу. Керефов занимался такой деятельностью с 2020 г., среди его клиентов были сотрудники РТА.

Теги: Сергей Леонов, Залим Керифов, наркотики, распространение, Российская таможенная академия



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