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Политика Свердловская область Уральский ФО
(2017) | Фото: Накануне.RU

Якушев оценил назначение Мантурова куратором УрФО

Уральский полпред Владимир Якушев оценил назначение вице-премьера Дениса Мантурова куратором УрФО.

"Уральский федеральный округ – промышленно развитый мегарегион с мощным кадровым, научным, инновационным потенциалом. Впрочем, Денис Валентинович хорошо знает Урал и Западную Сибирь, наши возможности. У регионов УрФО есть хороший задел для решения самых амбициозных задач", - цитирует Якушева официальный портал полпредства.

Практика показала, что институт кураторов федеральных округов от правительства Российской Федерации зарекомендовал себя как надежный механизм координации и выработки эффективных решений.

"Юрий Борисов многое сделал в этом направлении, у нас сложились отличные рабочие отношения, а совместная работа была плодотворной. Уверен, что назначение новым куратором округа Дениса Мантурова позволит нам расширить возможности для промышленного роста в УрФО и в целом раскрыть потенциал для устойчивого развития его регионов. Знаю Дениса Валентиновича как блестящего профессионала, поэтому уверен, что наша совместная работа будет такой же плодотворной, как и с его предшественником", - сказал Якушев.

Напомним, что Денис Мантуров в правительстве будет курировать промышленность, а также атомную, ракетно-космическую, судостроительную, авиационную, радиоэлектронную и оборонную отрасли. Эти отрасли Мантуров получил "в наследство" от уволенного вице-премьера Юрия Борисова, который теперь возглавляет "Роскосмос".

После назначения Мантурова куратором УрФО возник вопрос, возможно ли дистанционное управление главной отраслью округа, тем более в сегодняшних реалиях, когда власть ставит задачу обеспечения технологического суверенитета. Не секрет, что, например, в советское время Министерство нефтяной промышленности располагалось в ХМАО, то есть было максимально приближено к производству. Депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Кузнецов заявил, что Екатеринбургу, как центру УрФО, необходим как минимум свой филиал Министерства промышленности и торговли РФ.

Теги: Денис Мантуров, Владимир Якушев



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