18 Июля 2022
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Общество В России
Андрей Турчак (2022) | Фото: Накануне.RU

Турчак вошёл в совет директоров "Почты России"

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак вошел в совет директоров "Почты России". Решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.

"Назначить первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрея Турчака членом совета директоров АО "Почта России", освободив от указанной должности заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлёва", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее Минцифры внесло "Почту России" в реестр IT-компаний, которые могут претендовать на льготы, полагающиеся этому сектору экономики.

Теги: Андрей Турчак, Почта России, совет директоров



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