На Ямале дерево придавило дровосека

Житель Ноябрьска погиб на берегу реки Пякопур во время подготовки к строительству избы, сообщает управление СКР по ЯНАО.

По предварительным данным, 16 июля четверо ноябрян приехали на берег реки в Пуровском районе для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Их приятель начал пилить дерево. В какой-то момент подпиленное дерево повалилось в сторону пильщика и придавило его. От многочисленных внутренних травм пострадавший умер на месте происшествия.

Следователи начали проверку.