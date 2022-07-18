"Там не страшно": Пригожин простимулировал губернатора Петербурга на поездку в Донбасс

18 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика ДНР и ЛНР Санкт-Петербург
Евгений Пригожин (2021) | Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

"Там не страшно": Пригожин простимулировал губернатора Петербурга на поездку в Донбасс

Редакция Интернет-газеты «Глас народа» попросила петербургского бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию вокруг восстановления Мариуполя. Изначально эту работу должны были курировать из Петербурга, но позднее к команде губернатора Александра Беглова присоединились власти Тульской области.

Комментируя новость, Пригожин жестко раскритиковал работу городских властей Северной столицы и «невидимую» деятельность губернатора.

«Петербургские власти не только о Мариуполе, но и о Петербурге позаботиться не могут. Внимательно слежу за деятельностью Шугалея. Вчера он уже сделал заявление по поводу необходимости присутствия Беглова либо в Петербурге, либо в Мариуполе. Ни там, ни там его никто найти не может», – констатировал Пригожин.

Резюмируя, он предложил простимулировать Беглова заботиться о городе-побратиме, предложив ему посетить Мариуполь лично.

Теги: евгений пригожил, мариуполь, александр беглов, северная столица



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети