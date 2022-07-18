"Там не страшно": Пригожин простимулировал губернатора Петербурга на поездку в Донбасс

Редакция Интернет-газеты «Глас народа» попросила петербургского бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию вокруг восстановления Мариуполя. Изначально эту работу должны были курировать из Петербурга, но позднее к команде губернатора Александра Беглова присоединились власти Тульской области.

Комментируя новость, Пригожин жестко раскритиковал работу городских властей Северной столицы и «невидимую» деятельность губернатора.

«Петербургские власти не только о Мариуполе, но и о Петербурге позаботиться не могут. Внимательно слежу за деятельностью Шугалея. Вчера он уже сделал заявление по поводу необходимости присутствия Беглова либо в Петербурге, либо в Мариуполе. Ни там, ни там его никто найти не может», – констатировал Пригожин.

Резюмируя, он предложил простимулировать Беглова заботиться о городе-побратиме, предложив ему посетить Мариуполь лично.