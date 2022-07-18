Собянин пожаловался Путину на нестабильность ключевой ставки и курс рубля, "который может быть любым"

Мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался президенту России на факторы, которые отпугивают частные компании от банковских кредитов, в том числе когда речь идет об инвестициях в высокие технологии.

"Одна из проблем по привлечению кредитов на такие проекты – нестабильность ключевой ставки. Курс рубля тоже может быть любой. И в этой ситуации неопределенности брать кредиты под крупные инвестиционные проекты никто не хочет. Используют собственные средства, а кредиты берут на операционную деятельность. Надо подумать о фиксированных ставках", - пояснил Собянин.