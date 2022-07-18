120-125 рублей в месяц максимум была зарплата, вот и весь инженер – Путин

Президент России Владимир Путин призвал повысить престижность и статус профессии инженера в обществе.

"Произошла девальвация профессии инженер. Потому что государство очень скромно оплачивала труд инженера – 120-125 руб. в месяц максимум, вот и весь инженер. А в некоторых странах уважительно вставляют перед фамилией "инженер" – это звучит как титул какой-то, подчеркивает его общественную значимость. И сегодня это является одним из приоритетов для нас", - сказал Путин на совещании по достижению наццелей.

Выступавший после президента мэр Москвы Сергей Собянин выразил поддержку этой идеи: "Я по первой специальности инженер, Михаил Владимирович [Мишустин] – тоже. Очень поддерживаю инициативу по повышению престижа этой профессии".