18 Июля 2022
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Общество В России
Госдума (2022) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить в РФ полный запрет на распространение сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке к проекту говорится о необходимости "установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".

"Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества", — говорится в записке.

Поправками предлагается установить запрет на распространение сведений, пропагандирующих отрицание семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений в средствах массовой информации, интернете и в кино.

К примеру, авторы законопроекта предложили запретить выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых пропагандируется такое отрицание.

В законопроекте пропаганда ЛГБТ приравнивается к пропаганде войны, разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицанию семейных ценностей.

Ранее уже сообщалось, что Госдума может полностью запретить в России "пропаганду нетрадиционных ценностей". Сейчас она запрещена только для детей.

По словам главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна ("Единая Россия"), тему будут обсуждать в Госдуме в осеннюю сессию.

Теги: нетрадиционные отношения, пропаганда, госдума



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