18 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Фестиваль &quot;Атмосфера-2021&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Сады "Атмофест" в центре Екатеринбурга вырастут уже 12 августа

Фестиваль "Атмофест", более известный екатеринбуржцам как "Атмосфера", возвращается на площадь 1905 года с новыми проектами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, поражающие воображения сады вырастут в центре Екатеринбурга уже 12 августа и простоят до 21 числа.

Каждая композиция будет олицетворять общую тематику фестиваля-2022 - "Зеленые истории нашего города". Как и в прошлый раз, помимо любования цветами и отдыха среди зелени, посетители смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, лекциях и семинарах. О полной программе мероприятий станет известно позднее.

Строительство и монтаж площадок стартует с первым днем августа. Как мы писали ранее, по завершению фестиваля, каждый из садов будет подготовлен к переносу на постоянное место жительства в разные районы города. О том, что это за места, читайте в другом материале Накануне.RU.

Организаторы также предупреждают, что в связи с мероприятием, парковка на площади будет закрыта с 1 августа по 5 сентября.

Теги: Атмофест, Екатеринбург, сад, Площадь 1905 года



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