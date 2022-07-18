Площадь лесных пожаров в Югре выросла до 450 гектаров

Площадь лесных пожаров в Югре выросла до 451 га, сообщили Накануне.RU пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов региона.

Увеличилось и число лесных пожаров. Если на 14 июля в округе было зафиксировано три лесных пожара общей площадью 149,5 га, то сейчас огнеборцы тушат уже 12 возгораний.

"Проводятся работы по тушению 12 возгораний на землях Берёзовского, Октябрьского и Советского лесничеств общей площадью 451 гектар. Три из них в Березовском районе площадью 75 гектаров локализованы. Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 79 сотрудников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры", - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 129 лесных пожаров площадью 1234,72 гектара и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5374,8 гектара.