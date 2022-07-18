Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, передает РИА Новости.

Защита просила смягчить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

Адвокат Алексей Дудник указал в жалобе, что Мау не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в академию.

Напомним, 30 июня Тверской суд Москвы отправил ректора академии Владимира Мау под домашний арест до 7 августа по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн рублей. Также Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек.