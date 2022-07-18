18 Июля 2022
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лидер группы ДДТ Юрий Шевчук (2009) | Фото:Накануне.RU

"Административка" Шевчука передана из Санкт-Петербурга в Уфу

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга направил дело Юрия Шевчука в Советский районный суд Уфы, сообщает объединённая пресс-служба судов северной столицы.

После возврата протокола составителям сотрудники УМВД составили на Шевчука 6 июля новый протокол. Певец при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись. Дело об АП рассматривается по месту его совершения. Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого документа по протоколу от 6 июля в материалах дела нет.

Напомним, на Шевчука после недавнего выступления в Уфе составили административный протокол. Известно, что во время выступления артист сделал ряд нелицеприятных высказываний в адрес власти. Также сообщалось, что Шевчук во время концерта рассуждал о Родине. А в апреле группа "ДДТ" отказалась играть на площадке в Тюмени, где нарисовали букву Z, которую используют как символ поддержки российской военной операции на Украине.

Теги: Юрий Шевчук, административка, дело, санкт-Петербург, Уфа



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