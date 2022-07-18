"Результат системной командной работы": Глава Сургутского района прокомментировал признание муниципалитета шестой год подряд лидером инвестиционного рейтинга Югры

Сургутский район шестой год подряд стал лидером инвестиционного рейтинга Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Результат работы глава района Андрей Трубецкой представил на совещании с губернатором Югры Натальей Комаровой, посвященном созданию благоприятных условий для инвестиционного и предпринимательского климата.

Было отмечено, что за последний год количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), с учетом самозанятых увеличилось на 49% (с 3658 до 5466). Численность занятых в сфере МСП выросла на 23% (с 7048 до 8682).

Выросли налоговые поступления от специальных режимов налогообложения от МСП в бюджет муниципалитета на 16,5% (с 170,7 до 199 млн руб).

На поддержку МСП за пять лет было направлено порядка 93,97 млн руб., из которых большая часть (70%) – это средства местного бюджета.

В 2022 году, в связи с изменившейся экономической ситуацией, глава Сургутского района изменил подход к поддержке бизнеса. Было предусмотрено два вида грантов размером до 1 млн рублей для социально-значимых проектов и 15 миллионов рублей на производственные проекты, направленные на импортозамещение и создание новых рабочих мест.

Кроме того, власти внедрили 12 видов субсидий, позволяющих компенсировать до 100% затрат действующему бизнесу. По словам главы района Андрея Трубецкого, именно эти субсидии востребованы бизнесом сегодня и сейчас. Кроме того, в зависимости от субъекта МСП, оказывается адресная имущественная поддержка. Для проектов, реализуемых на условиях концессии, размер арендной платы составляет рубль в год за участок любого размера.

Для самозанятых льгота по аренде – 70%. Социальному бизнесу снизили нагрузку, за счет введения почасовой арендной платы.

За последние пять лет сумма имущественной поддержки, выраженная в выгоде для субъектов МСП составила более 28 млн руб. Имущественной поддержкой воспользовалось 216 СМСП.

Кроме того, власти Сургутского района сократили сроки прохождения административных процедур, связанных со строительством. Разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию теперь выдается всего за четыре дня, ГПЗУ - за шесть дней с учетом получения органом местного самоуправления технических условий. Все услуги предоставляется в электронном виде через портал Госуслуг.

Дополнительные административные процедуры полностью исключены.

В результате за последние четыре года на условиях муниципально-частного партнерства с малым и средним бизнесом было реализовано семь социальных проектов в сфере образования, культуры и спорта на сумму более 1,4 млрд руб. Еще два проекта с объемом инвестиций более 3,3 млрд руб. в стадии реализации. В качестве инвестиционных предложений на среднесрочную перспективу, власти района предлагают бизнесу еще семь проектов емкостью порядка 5 млрд руб. На среднесрочную перспективу - еще 10 проектов.

Комментируя лидерство района в инвестрейтинге Андрей Трубецкой отметил, что во многом - это результат системной командной работы.

"То есть, это ежемесячные планирования в разрезе самых мелких показателей инвест - рейтинга, они декомпозированы у нас, - и системной работы по подведению результатов. Сегодня буквально были так называемые балансовые со всеми руководителями отраслевых органов, по каждому показателю проходили исполнение за второй квартал. Поэтому планирование и системное подведение результатов", - отметил он.

Жители района ощущают результаты работы властей муниципалитета: только за этот год в районе было создано 700 новых рабочих мест, а безработица снизилась в пять раз. Растут налоговые поступления в бюджет, за счет чего в территориях района строятся новые социальные объекты - такие, как спортзал или футбольное поле. К концу года власти рассчитывают на дополнительные 60 миллионов рублей в бюджет.