18 Июля 2022
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коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Темпы борьбы с бедностью – недостаточны, - Путин

Президент России Владимир Пути назвал недостаточными темпы борьбы с бедностью.

"Одна из основных наццелей – улучшение материального положения наших граждан, особенно для тех, кто живет, мягко говоря, бедно. По итогам прошлого года таких 11%. Продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость - недостаточны. Даже при повышенной инфляции этого года мною была поставлена задача снижения уровня бедности и неравенства", - сказал Путин на совещании по достижению наццелей.

Он добавил, что во втором квартале 2022 года смертность вернулась к уровню 2019-го, допандемийного года. "А продолжительность жизни по итогам того же второго квартала превысила 73 года. Это хороший показатель, но надо двигаться к показателю в 78 лет к 2030 году", - отметил Путин.  

Теги: бедность, продолжительность жизни, смертность



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