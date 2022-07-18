Путин заявил, что Россия не будет самоизолироваться: "Нельзя циркулем обвести и выставить высокий забор"

Президент России Владимир Путин заверил, что страна не будет самоизолироваться.

"Мы не собираемся отступать на десятилетия назад, пребывать в растерянности. Мы будем интенсивно и грамотно искать новые решения. Я понимаю, что это сложная задача. Мы не можем оторвано от всего мира развиваться. Так и не будет. В современном мире нельзя циркулем обвести и выставить высокий забор. Тем не менее, одна из важнейших задач – создание сквозных технологий, создание прорывных продуктов", - сказал глава государства на совещании по достижению наццелей.