18 Июля 2022
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Путин похвалил Ozon и велел российским банкам не отказывать ему в кредитах

Президент России Владимир Путин призвал российские банки не отказывать в финансировании развития компаний, которые раньше привлекали иностранные средства.

"Многие компании финансировали свои проекты с помощью привлечения западных финансовых рынков. Российский банковский сектор не был готов их финансировать. У Ozon убыток уже 20 лет подряд, но объем продаж уже в следующем году может превысить триллион. Такие компании активно использовали западные финансовые институты, которые сегодня нам недоступны. Надо оперативно сформировать такие инструменты в России", - предложил президент на совещании по наццелям и нацпроектам.

Теги: ozon, владимир путин, финансирование, кредитование



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