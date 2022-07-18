Путин похвалил Ozon и велел российским банкам не отказывать ему в кредитах

Президент России Владимир Путин призвал российские банки не отказывать в финансировании развития компаний, которые раньше привлекали иностранные средства.

"Многие компании финансировали свои проекты с помощью привлечения западных финансовых рынков. Российский банковский сектор не был готов их финансировать. У Ozon убыток уже 20 лет подряд, но объем продаж уже в следующем году может превысить триллион. Такие компании активно использовали западные финансовые институты, которые сегодня нам недоступны. Надо оперативно сформировать такие инструменты в России", - предложил президент на совещании по наццелям и нацпроектам.