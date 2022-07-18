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Политика Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Мантурова позвали "переехать" на Урал

После назначения Дениса Мантурова куратором УрФО возник вопрос: возможно ли дистанционное управление главной отраслью округа, тем более в сегодняшних реалиях, когда власть ставит задачу обеспечения технологического суверенитета. Не секрет, что, например, в советское время Министерство нефтяной промышленности располагалось в ХМАО, то есть было максимально приближено к производству. Депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Кузнецов заявил, что Екатеринбургу, как центру УрФО, необходим как минимум свой филиал Министерства промышленности и торговли РФ.

"Как минимум, некий филиал министерства не помешал бы совершенно точно, потому что Екатеринбург - это центр УрФО. Уральский федеральный округ - это в принципе округ такой оборонный, промышленный, и, конечно, чем больше чиновники будут общаться на местах и видеть проблемы земли, тем всем, безусловно, будет лучше. У нас в Свердловской области был такой опыт при Александре Мишарине - попытка разместить в Тагиле ключевые областные промышленные и транспортные министерства, но она успехом не увенчалась, потому что он не довел это до конца. Но в целом направление очень верное и правильное", - рассказал Андрей Кузнецов в беседе с Накануне.RU.

В свою очередь другой депутат Госдумы от Свердловской области Николай Езерский заявил обратное. По его словам, экономика страны не складывается из экономики только Свердловской области, а потому в перемещении Минпромторга в столицу Урала нет смысла. Вместо этого Денису Мантурову достаточно чаще посещать уральские регионы. Сейчас же у него, как у вице-премьера и министра, вполне достаточно рычагов, чтобы оказывать помощь УрФО и без переезда в Екатеринбург.

"Географически всё нормально. Более приятно для нас то, что премьер по промышленности, по экономике и по импортозамещению будет курировать нас и наши проблемы, и наши "хотелки" будут гораздо быстрее рассматриваться. Никто не говорит о лоббизме, но все говорят о том, что, к сожалению, в ряде министерств есть масса проволочек при решении каких-то вопросов, и это удастся быстрее решать", - заявил Накануне.RU Езерский.

Оба депутата согласились в том, что закрепление вице-премьера Мантурова за Свердловской областью и всем УрФО - это огромный плюс и невероятное везение. Такое кадровое решение пойдет регионам только на пользу и поможет в более оперативные сроки решать возникшие проблемы.

Напомним, что Денис Мантуров в правительстве будет курировать промышленность, а также атомную, ракетно-космическую, судостроительную, авиационную, радиоэлектронную и оборонную отрасли. Эти отрасли Мантуров получил "в наследство" от уволенного вице-премьера Юрия Борисова, который теперь возглавляет "Роскосмос".

Теги: Минпромторг, Екатеринбург, куратор, УрФО, Мантуров, Кузнецов, Езерский



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