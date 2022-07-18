18 Июля 2022
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Общество В России
Логотип Google (2021) | Фото: google.com

Google назначен новый оборотный штраф - в 21 миллиард рублей

Суд в РФ оштрафовал компанию Google более чем на 21 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

Протокол был составлен 22 июня. До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ, передает РИА Новости.

Для американского IT-гиганта это второй оборотный штраф. Напомним, в декабре прошлого года на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей. В мае приставы завели в отношении компании дело о его принудительном взыскании. В том же месяце сообщалось, что исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено.

Теги: Google, оборотный штраф, суд



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