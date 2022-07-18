Белоусов призвал перезапустить гостехзаказ

Вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал исполнителей государственного технологического заказа, на который выделяются десятки миллиардов рублей, а эффект нельзя назвать впечатляющим.

"По итогам пишутся научные статьи, в лучшем случае – появляются опытные образцы и патенты", - заявил вице-премьер на совещании у президента по вопросам достижения наццелей.

Он отметил, что соглашения заключены для развития сквозных технологий: искусственного интеллекта, квантовых вычислений, новых материалов, водородной энергетики и т.д. Всего направлений 16. В соглашениях по выполнению гостехзаказа участвуют девять компаний с госучастием: Роснефть, Ростех, РЖД, Сбербанк и др.

"За два года последних было профинансировано 102 млрд руб., то есть 55% от плана, в том числе 49 млрд руб. из бюджета", - отметил Белоусов, добавив, что "в реализации соглашений есть целый ряд проблем".

"За три года сложилась неоднозначная, пестрая ситуация по реализации соглашений. По ряду направлений есть успехи, а по отдельным Россия занимает лидирующее положение. В то же время содержание и исполнение ряда направлений фактически так и не началось. Это создание "тяжелого" ПО (Ростех), интернет вещей (Ростех), технологии передачи энергии. Результаты прямо зависит от того, сколько средств компания инвестирует в развитие технологий", - отметил вице-премьер. Он указал, что Сбербанк и РЖД инвестировали в проекты гораздо больше, чем Ростех.

"Предлагается перевести соглашения в открытый формат, предусмотреть присоединение к соглашениям отдельных компаний и консорциумов с целью повышения конкуренции. Организовать мониторинг и независимую экспертизу результатов. При этом компания-лидер должна будет инвестировать не меньше, чем федеральный бюджет. А для частных компаний-участников предусмотреть налоговые льготы. Публиковать ежегодно результаты реализации соглашений. Ввести оценку руководителей компаний по итогам реализации соглашений, в том числе в части их годовых вознаграждений", - добавил Белоусов.