Обвиняемой в гибели семи постояльцев тюменского дома престарелых дали шесть лет лишения свободы

Тюменский районный суд вынес приговор хозяйке дома престарелых, где в январе этого года в пожаре погибли семь пожилых постояльцев Ольге Вильямсон, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ее признали виновной в незаконном предпринимательстве, уничтожении и повреждении чужого имущества по неосторожности, оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть семи лиц. С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, гражданский иск частично удовлетворен, на сумму 2 млн руб., взысканы процессуальные издержки в сумме 80 тыс. руб.

Напомним, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми людьми, которые жили у нее в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. После пожара владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО.